Мирошник: освободить Лисичанск быстро не удастся

При освобождении Лисичанска армия России может столкнуться со сложностями. Поэтому быстро освободить его не удастся. Такое мнение высказал посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.

Дипломат заметил в беседе с изданием "Украина.ру", что Лисичанск располагается на возвышенности, поэтому выбить украинских боевиков из города трудно. Оттуда артиллерия ВСУ бьёт по позициям российской армии.

Кроме того, в Лисичанске находятся смешанные силы киевского режима: от спецназа ГУР до "смертников" — рецидивистов и проштрафившихся, которые воюют под наркотиками.

Ситуация с Лисичанском сейчас такая же, как и с Северодонецком, который смогли освободить быстро, когда отрезали его от основной группировки ВСУ и лишили возможности подвоза снабжения и боеприпасов, заключил Мирошник.