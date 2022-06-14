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Подоляка: обстреливая Донецк, ВСУ вынуждают Россию отказаться от своей стратегии

Силовые структуры

Чем хуже ситуация для ВСУ в районе Лисичанска и Северодонецка, тем больше и с большим ожесточением они обстреливают Донецк. И здесь есть определённая связь. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Подоляка: обстреливая Донецк, ВСУ вынуждают Россию отказаться от своей стратегии

Эксперт заметил, что параллельно с обстрелами Донецка в соцсети, предположительно силами специальных операций ВСУ, вброшен мем о том, что российское командование не выполняет взятых на себя обязательств, и именно оно якобы виновато в том, что до сих пор варварски обстреливаются Горловка, Макеевка и Донецк.

Блогер считает, что обстрелами мирного населения ВСУ хочет заставить российское командование отказаться от той стратегии, которая применяется на протяжении последних недель и показала свою эффективность. Задача — заставить Россию перебросить резервы на юг, чтобы попытаться ударить в лоб по хорошо укреплённым районам Авдеевки, Красногоровки и Марьинки.

А там, очевидно, российские войска понесут огромные потери и сведут, таким образом, вничью битву за Донбасс, что для ВСУ равносильно победе.

То есть на самом деле это такая подлая спецоперация ВСУ, которая ничем не лучше той, что была применена "азовцами"* в Мариуполе, заключил Подоляка.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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