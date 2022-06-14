На Славянском направлении специальной военной операции продолжается наступление Вооружённых сил РФ. Российские бойцы уничтожают позиции противников, захватывая новые трофеи, в том числе с западным вооружением.
Так, в ходе очередной атаки российским войскам удалось захватить очередные позиции украинской группировки на Славянском направлении. Отступившие бойцы ВСУ бросили на своих позициях оружие, в том числе иностранное, которое теперь пополнит арсенал военных ВС РФ.
"Среди трофеев — ставшие уже привычными для "Отважных" гранатомёты NLAW и AT-4, а также противопехотные мины направленного действия МОН-50, средства индивидуальной бронезащиты и выстрелы к РПГ-7", — сообщает издание "Русская весна".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.