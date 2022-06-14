Три тысячи британцев принимают участвие в боевых действиях в зоне СВО на стороне Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщил командир "Грузинского легиона" Мамука Мамуашвили.
В интервью The Independent он отметил, что всего на Украине сейчас находится 20 тыс. наёмников-иностранцев. Однако точное число боевиков из-за рубежа, поддерживающих киевский режим, неизвестно.
Pravda.Ru уже сообщала о двух британцах Шоне Пиннере и Эйдене Эслине, а также марокканце Саадуне Брагиме, которые были приговорены Верховным судом ДНР к смертной казни за наёмничество.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.