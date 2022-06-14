Кадыров: разведчики проверяют каждый уголок, где могут находиться боевики ВСУ

Командир полка ППСП УМВД России по Грозному Муса Ахматов вместе с разведчиками тщательно проверяет каждый уголок, где могут находиться украинские националисты. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, одними лишь боевыми навыками сражение не выиграть. Как пояснил политик, для победы необходимы достоверные разведданные, координаты огневых позиций ВСУ и отряд мужественных бойцов, способных выполнить поставленные задачи.

"К счастью для нас и к великому сожалению для противоборствующей стороны, это именно тот алгоритм действий, которого придерживаются бойцы союзных войск", — отметил Кадыров.

Он добавил, что работа разведчиков всегда сопряжена с высоким риском, ведь именно они первыми вступают на территорию противника. Как подчеркнул глава Чечни, очередная вылазка разведчиков завершилась успешно, они обнаружили боевиков ВСУ.

"В скором времени на позициях укронацистов будет жарко", — заключил политик.