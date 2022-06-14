В Народной милиции ЛНР заявили о катастрофическом положении ВСУ на заводе "Азот"

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о тяжёлом положении солдат ВСУ на заводе "Азот" в Северодонецке. Как подчеркнул военный, боевикам придётся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.

"У украинских войск там катастрофическое положение, поскольку они лишены снабжения", — отметил Марочко, слова которого передаёт телеканал "Россия-24".

Вместе с этим военный заявил, что солдаты ВСУ не могут покинуть позиции, поскольку находятся между силами ЛНР и заградительными отрядами. По словам Марочко, боевиков, которые не сдадутся в плен, уничтожат.

Ранее супруги, рабочие завода "Азот" Юлия и Валерий рассказали, что на территории предприятия есть огромные бомбоубежища. По информации пары, "в них сидит большая половина города".