Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о тяжёлом положении солдат ВСУ на заводе "Азот" в Северодонецке. Как подчеркнул военный, боевикам придётся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.
"У украинских войск там катастрофическое положение, поскольку они лишены снабжения", — отметил Марочко, слова которого передаёт телеканал "Россия-24".
Вместе с этим военный заявил, что солдаты ВСУ не могут покинуть позиции, поскольку находятся между силами ЛНР и заградительными отрядами. По словам Марочко, боевиков, которые не сдадутся в плен, уничтожат.
Ранее супруги, рабочие завода "Азот" Юлия и Валерий рассказали, что на территории предприятия есть огромные бомбоубежища. По информации пары, "в них сидит большая половина города".
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