Армия РФ ракетами "Калибр" уничтожила арсенал ВСУ в Черниговской области

Армия РФ уничтожила арсенал оружия ВСУ в районе населённого пункта Прилуки Черниговской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные использовали для удара крылатые ракеты "Калибр".

"Высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе населённого пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских войск", — подтвердил Конашенков на брифинге.

Официальный представитель Минобороны добавил, что армия РФ поразила 11 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также восемь огневых позиций артиллерийских подразделений противника.

Ранее Конашенков объявил об уничтожении "Калибрами" крупного склада с западным оружием в Тернопольской области Украины. Он пояснил, что в помещениях хранились западные ПТРК, ПЗРК и артиллерийские снаряды к системам вооружений.