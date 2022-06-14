Армия РФ уничтожила арсенал оружия ВСУ в районе населённого пункта Прилуки Черниговской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, российские военные использовали для удара крылатые ракеты "Калибр".
"Высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе населённого пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских войск", — подтвердил Конашенков на брифинге.
Официальный представитель Минобороны добавил, что армия РФ поразила 11 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также восемь огневых позиций артиллерийских подразделений противника.
Ранее Конашенков объявил об уничтожении "Калибрами" крупного склада с западным оружием в Тернопольской области Украины. Он пояснил, что в помещениях хранились западные ПТРК, ПЗРК и артиллерийские снаряды к системам вооружений.
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