Бойцы чеченского спецназа "Ахмат" показали западные трофеи от ВСУ

Боевики украинской армии бегут со своих позиций, бросая оружие, которое им поставляет Запад. Киев им особенно гордится, но бойцы чеченского спецназа "Ахмат" рассказали, почему российское вооружение всё же лучше.

Среди трофеев, попавших в руки военным РФ и защитникам Донбасса, знаменитые "Джавелины" и некоторые другие натовские подарки. В подвале штаба собрано почти всё вооружение, которым альянс так гордится, рассказывает генерал-майор полиции, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

По словам спецназовцев, ПТРК Javelin — бесполезная, тяжёлая и неудобная вещь. Противотанковый комплекс оказался не таким эффективным, как его рекламировали. Более интересным является немецкий "танковый кулак" ("панцерфауст"). Предшественником его был одноразовый гранатомёт времён ВОВ. Интересен он тем, что снаряды у него могут быть в разной готовности, и предназначены для разных целей.

"В обычном состоянии он готов к поражению лёгкой техники и зданий, если же включается кумулятивная струя, снаряд способен поражать бронированную технику и танки", — поясняет один из бойцов "Ахмата".

Комплексов NLAW среди трофеев очень много, все в идеальном состоянии, так как пользоваться ими в ВСУ мало кто умеет. Данное натовское оружие в бою не применяют, оно остаётся в "музее" чеченского спецназа.

"Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что иностранная "помощь", на которую уповала Украина, ничем себя особо не проявила. Наше вооружение превосходит большинство того, что здесь находится, как в техническом плане, так и по мощности. А главное по надёжности и простоте использования", — резюмировал один из спецназовцев в беседе с "МК".