Военкор Пегов: ВС РФ, ДНР и ЛНР уже подошли вплотную к Славянску

Войска Вооружённых сил ЛНР, ДНР и РФ ещё не вступили в Славянск, пока на этом направлении ведутся артиллерийские сражения. Об этом рассказал военный корреспондент Семён Пегов.

Эксперт полагает, что сейчас задача союзных сил заключается в освобождении нескольких населённых пунктов, закрепившись в которых, у ЛНР, ДНР и РФ появилась бы реальная возможность для взятия под контроль самого Славянска.

Военкор утверждает, что российские подразделения вместе с силами ЛНР и ДНР уже находятся в непосредственной близости от Славянска.

"Бои идут, но они носят скорее артиллерийский характер. Сейчас к пригородам Славянска наши подразделения подошли вплотную. Это и Райгородок, и другие населённые пункты, где мы пытаемся зацепиться, чтобы создать плацдарм для непосредственного освобождения Славянска", — рассказал Пегов в стриме RT "Летучка".

Ранее другой военный обозреватель, Владислав Шурыгин, отметил, что освобождения Славянска и Краматорска станут завершением текущего этапа спецоперации. За этим, по его прогнозам, должно последовать массированное наступление на силы ВСУ, которые угрожают Донецку. По мнению Шурыгина, начала нового этапа следует ожидать через полтора месяца.