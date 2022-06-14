Бондарев: "Дополнительного призыва в армию РФ для проведения СВО не понадобится"

Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев сообщил, что для проведения специальной операции на Украине не потребуется делать дополнительный призыв среди мужского населения страны.

"Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда", — отметил он.

На вопрос журналиста о сроках СВО, сенатор ответил, что её цели будут достигнуты со временем, пояснив медленное продвижение российских войск тем, что украинские боевики прикрываются гражданскими, как живым щитом.

Ранее он заявил, что при нынешних темпах проведения спецоперации на Украине в ближайшее время будет разрушена вся военная инфраструктура страны.