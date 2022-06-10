Бондарев: "Военная инфраструктура Украины скоро будет полностью разрушена"

Глава комитета Совфеда России по обороне Виктор Бондарев убеждён, что при нынешних темпах проведения спецоперации на Украине в ближайшее время будет разрушена вся военная инфраструктура страны.

"Свежие новости "с полей" указывают на ещё большее повышение темпов демилитаризации Украины. Наши лётчики, ракетчики, артиллеристы, бойцы противовоздушной обороны трудятся неустанно. Показательны и разнообразие уничтоженных объектов, и география нанесения ударов. Если специальная военная операция и дальше будет осуществляться столь высокими темпами, то уже совсем скоро военная инфраструктура Украины будет разрушена окончательно", — отметил он.

Ранее Бондарев заявил, что успехи российских военнослужащих, осуществляющих специальную военную операцию на Украине, становятся всё более очевидны не только киевскому режиму, но и западным странам.