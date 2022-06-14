Басурин: власти ДНР просят Россию об усилении ракетных атак

Как рассказал официальный представитель ДНР Эдуард Басурин, руководство ДНР надеется на более активную военную помощь России, в виде более интенсивного использования ракет для ликвидации очагов скопления западного вооружения, а именно — артиллерии противника.

"Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения, именно артиллерии — речь шла об этом. Потому что это поможет уничтожить западное оружие", — рассказал Басурин в эфире телеканала "Россия1".

Как уточнил официальный представитель ДНР, Вооружённые силы Украины бил по определённой территории, и делал это целенаправленно, обстреливая конкретный квадрат. Басурин подчеркнул, что задачей украинской стороны было уничтожение мирных граждан.

13 июня глава ДНР Денис Пушилин обратился к российским властям за дополнительной военной помощью. Запрос был сделан после массированного артобстрела территории ДНР украинскими военными, который стал самым сильным, начиная с 2015 года. Вооружёнными силами Украины по территории ДНР, включая Донецк, было выпущено 620 снарядов. Обстрел вёлся по социальным объектам, в том числе по школам, яслям, гимназиям, поликлиникам, больницам и роддому.