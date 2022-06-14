ВС РФ нанесли ракетные удары по Тернопольской и Львовской областям

Российские войска продолжают уничтожать объекты военной инфраструктуры ВСУ в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В киевских Телеграм-каналах появилась информация о том, что во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях были зафиксированы ракетные прилёты.

"Наши силы ПВО сбили над Золочевом российскую ракету. Её обломки упали на кирпичный завод", – заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Также ракеты нанесли удар по цели в Кременецком районе Тернопольской области. Местные жители сообщают, что в регионах слышны взрывы. Администрация украинских областей призывает граждан оставаться в укрытиях.