Российские войска продолжают уничтожать объекты военной инфраструктуры ВСУ в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В киевских Телеграм-каналах появилась информация о том, что во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях были зафиксированы ракетные прилёты.
"Наши силы ПВО сбили над Золочевом российскую ракету. Её обломки упали на кирпичный завод", – заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Также ракеты нанесли удар по цели в Кременецком районе Тернопольской области. Местные жители сообщают, что в регионах слышны взрывы. Администрация украинских областей призывает граждан оставаться в укрытиях.
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ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.