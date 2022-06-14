Геращенко недоволен поставками оружия Германией: "В тихой гавани не отсидитесь"

Советник главы МВД Антон Геращенко выразил недовольство правительством Германии и США из-за слабой интенсивности поставок вооружения на Украину.

"Если они будут дальше нам давать оружие по чайной ложке, затягивать с предоставлением оружия, то может быть трагедия всемирного масштаба", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Геращенко, того вооружения, которое было поставлено Западом, слишком мало, чтобы победить российскую армию.

"Тех 108-милиметровых гаубиц М777 совершенно недостаточно, систем реактивного залпового огня MLRS мы просили три месяца, на сегодня их дали американцы четыре, англичане три. Немцы, если они хотят отсидеться в тихой гавани, это не получится", — отметил он.

Геращенко считает, что Берлину стоит "закрыть глаза" на цели и поставлять как можно больше различного вооружения на Украину.

Ранее советник главы МВД заявил, что триумф украинской армии состоится через "три-пять месяцев".