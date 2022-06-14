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В катакомбах "Азовстали" нашли надпись о президенте Зеленском: "Зеля — зрадник"

Силовые структуры

20 мая от Министра обороны России Сергея Шойгу поступила информация, что территория комбината "Азовсталь" полностью перешла под контроль ВС РФ. Журналисты посетили подземные катакомбы "Азовстали", которые до недавнего времени служили укрытием для украинских военных и боевиков "Азова"* в Мариуполе.

В катакомбах "Азовстали" нашли надпись о президенте Зеленском: "Зеля — зрадник"

Как сообщают корреспонденты "РИА Новости", в полуразрушенных помещениях ещё остались дощатые нары, использовавшиеся боевиками для сна. Постельными принадлежностями служили пенополистирол, заменявший матрац, грязные одеяла и спальные мешки.

На одну из стен нанесена надпись "Зеля — зрадник" (в переводе с украинского на русский "зрадник" — "предатель". — Прим. ред.). На другой стене развешаны фотографии погибших боевиков.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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