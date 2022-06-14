На территории химического завода "Азот" в Северодонецке около 2,5 тысяч украинских боевиков.
Из них примерно четверть (600 человек) — это иностранные наёмники, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.
Полноценное снабжение обороняющихся бандеровцев нарушено в силу разрушения мостов и возможности российской артиллерии обстреливать пути подхода к Северодонецку со стороны Лисичанска.
Ранее объединённые силы заявили о готовности провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан с "Азота" в Северодонецке.
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ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.