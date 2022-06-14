Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
WP: у бойцов ВСУ проблемы с американскими ПТРК Javelin
Командир спецназа "Ахмат" генерал Алаудинов: настрой у военных ВСУ плачевный
Зоопсихолог Волков о штрафах за выброшенных животных: "Вопрос ведения следствия"
"Абсолютно не волнует": Тарасова о бойкоте украинцами турниров с россиянами
Кол: Пентагон передаст развединформацию Украине для ударов с помощью РСЗО
Иммунолог Крючков: осенью нужно ждать новую волну COVID-19
Американский политолог Дор: Запад "чудовищно ошибся" в оценке экономики РФ
Евсеев: Польша лишила свою армию большей части боеспособной техники, помогая ВСУ
"Получи, Путин!": скорые в Латвии резко сократили выезды из-за нехватки топлива

Военкор Ерёмин стал свидетелем использования ВСУ дрона-камикадзе Swithblade

Силовые структуры

Боевики ВСУ в зоне СВО используют беспилотники-камикадзе Swithblade 300.

Военкор Ерёмин стал свидетелем использования ВСУ дрона-камикадзе Swithblade

Это первый задокументированный случай применения этих БПЛА у позиций союзных сил.

Бандеровцы использовали беспилотный летательный аппарат недалеко от Авдеевки. При помощи Swithblade 300 наносились удары по силам ДНР, однако безуспешно, рассказывает военкор газеты "Известия” Семён Ерёмин.

"В направлении Авдеевского коксохимического завода мы стоим на своём. Впервые украинская армия применила импортные беспилотники-камикадзе. Уже по моим бойцам дважды использовали позиции. Оба обстрела были неудачными. Личный состав не пострадал, позиции не повреждены”, — сказал журналисту боец ДНР.

Но в случае попадания БПЛА нанесёт серьёзный ущерб.

Switchblade — это небольшой беспилотник, несущий боеголовку, который, в зависимости от модифицикации, может атаковать людей, незащищённые транспортные средства и бронетехнику. Он может развивать скорость до 160 километров в час (при погружении в цель) и способен вести разведку, обнаруживать цели и атаковать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Военкор Ерёмин стал свидетелем использования ВСУ дрона-камикадзе Swithblade
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Наёмник Джокер с сослуживцами погибли при встрече со спецназом "Отважных" ВС РФ

ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.

Наёмник Джокер с сослуживцами погибли при встрече со спецназом "Отважных" ВС РФ
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Силовые структуры
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Силовые структуры
ВС РФ вынуждают занять ещё четыре области бывшей Украины
Силовые структуры
Танки ВС РФ оснастили системами для выявления и уничтожения ПТРК Javelin ВСУ
Любовь Степушова Грузия разоблачит "закулисные переговоры" по получению статуса кандидата в ЕС Любовь Степушова Людмила Черткова Украина фактически признала себя государством-террористом Людмила Черткова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Мир. Новости мира
FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может спровоцировать войну с Россией
Силовые структуры
Яков Кедми: приказы по спецоперации на Украине кардинально изменились
Леонков: под Херсоном контратаки ВСУ захлебнулись, британская разведка в панике
Силовые структуры
Леонков: под Херсоном контратаки ВСУ захлебнулись, британская разведка в панике
Последние материалы
Иммунолог Крючков: осенью нужно ждать новую волну COVID-19
Эксперт: долгий сон не менее вреден, чем недосыпание
Американский политолог Дор: Запад "чудовищно ошибся" в оценке экономики РФ
Евсеев: Польша лишила свою армию большей части боеспособной техники, помогая ВСУ
"Получи, Путин!": скорые в Латвии резко сократили выезды из-за нехватки топлива
В Москве суд арестовал россиянку по подозрению в госизмене
В Москве построят поликлиники с игровыми зонами и кафе
Военный эксперт Риттер: Россия возьмёт Одессу, потому что она ничего не прощает
Система капельного полива: главные "подводные камни"
Машины, которые участвовали в гонках "24 часа Ле-Мана": Bentley, Ferrari и другие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников