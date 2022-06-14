Военкор Ерёмин стал свидетелем использования ВСУ дрона-камикадзе Swithblade

Боевики ВСУ в зоне СВО используют беспилотники-камикадзе Swithblade 300.

Это первый задокументированный случай применения этих БПЛА у позиций союзных сил.

Бандеровцы использовали беспилотный летательный аппарат недалеко от Авдеевки. При помощи Swithblade 300 наносились удары по силам ДНР, однако безуспешно, рассказывает военкор газеты "Известия” Семён Ерёмин.

"В направлении Авдеевского коксохимического завода мы стоим на своём. Впервые украинская армия применила импортные беспилотники-камикадзе. Уже по моим бойцам дважды использовали позиции. Оба обстрела были неудачными. Личный состав не пострадал, позиции не повреждены”, — сказал журналисту боец ДНР.

Но в случае попадания БПЛА нанесёт серьёзный ущерб.

Switchblade — это небольшой беспилотник, несущий боеголовку, который, в зависимости от модифицикации, может атаковать людей, незащищённые транспортные средства и бронетехнику. Он может развивать скорость до 160 километров в час (при погружении в цель) и способен вести разведку, обнаруживать цели и атаковать.

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