Кол: Пентагон передаст развединформацию Украине для ударов с помощью РСЗО

Заместитель министра обороны Соединённых Штатов Колин Кол заявил, что Пентагон будет передавать разведывательную информацию Киеву. Использовать ВСУ её смогут для нанесения ракетных ударов реактивными системами залпового огня, которые поставляются Украине.

Кол отмечает, что расходовать массово весь боекомплект нет смысла, так как для ударов с помощью РСЗО применяют высокоточные боеприпасы большой мощности.

"Мы предоставим украинцам то, что им необходимо для нанесения по целям на украинской территории, которые будут они выбирать, — сказал заместитель министра на конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность.

Разведка США и ранее предоставляла данные Украине. Об этом сообщал Дмитрий Песков. Киев заверил Вашингтон, что поставленные украинской армии РСЗО не будут применены на Российской территории. Однако Кремль в такие обещания не верит.

"Мы действительно предоставили первоначальный транш систем HIMARS, украинцы завершают подготовку прямо сейчас. Мы ожидаем, что эти системы вскоре окажутся в бою", — отметил Кол, указав на последующие поставки.