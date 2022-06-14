Варварские обстрелы города Донецк 13 июня не оставили равнодушными никого. Огонь вёлся по жилым районам населённого пункта противником из Авдеевки, где располагается самый мощный укрепрайон ВСУ. Сотнями реактивных снарядов "Градов" и десятками гаубичных снарядов были нанесены огромные разрушения, 33 человека ранены, пятеро гражданских убиты, среди которых один ребёнок.
Однако ВС РФ не может своевременно выявить артиллерию ВСУ и уничтожить позиции противника. На то есть свои причины. Одна из них — нехватка разведывательных БПЛА, которые смогут 24 часа в сутки находиться на высоте 12-13 км. Данную проблему промышленность РФ пытается ускоренно решить.
Однако выход есть. Станция контрбатарейной борьбы "Пенициллин" может противостоять подобным артиллерийским ударам.
"Она фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов и выдаёт местоположения орудий противника", — пишет "МК".
Крупнейший в Европе коксохимический завод — ещё одна серьёзная причина, по которой ВС РФ не могут уничтожить позиции противника в Авдеевке. Если удар придётся по предприятию, то экологической катастрофы не избежать.
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