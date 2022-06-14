Массированным обстрелам ВСУ Донецка противопоставили станции "Пенициллин" ВС РФ

Варварские обстрелы города Донецк 13 июня не оставили равнодушными никого. Огонь вёлся по жилым районам населённого пункта противником из Авдеевки, где располагается самый мощный укрепрайон ВСУ. Сотнями реактивных снарядов "Градов" и десятками гаубичных снарядов были нанесены огромные разрушения, 33 человека ранены, пятеро гражданских убиты, среди которых один ребёнок.

Однако ВС РФ не может своевременно выявить артиллерию ВСУ и уничтожить позиции противника. На то есть свои причины. Одна из них — нехватка разведывательных БПЛА, которые смогут 24 часа в сутки находиться на высоте 12-13 км. Данную проблему промышленность РФ пытается ускоренно решить.

Однако выход есть. Станция контрбатарейной борьбы "Пенициллин" может противостоять подобным артиллерийским ударам.

"Она фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов и выдаёт местоположения орудий противника", — пишет "МК".

Крупнейший в Европе коксохимический завод — ещё одна серьёзная причина, по которой ВС РФ не могут уничтожить позиции противника в Авдеевке. Если удар придётся по предприятию, то экологической катастрофы не избежать.