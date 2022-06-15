МВД ЛНР: боевики ВСУ могут удерживать на заводе "Азот" до 1200 гражданских

Украинские националисты могут удерживать на предприятии "Азот" в Северодонецке до 1200 гражданских лиц. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

По его словам, у мирных жителей, находящихся на территории завода, нет воды, продуктов питания и лекарств. Он уточнил, что ВСУ, скорее всего, разместили людей в подземных бункерах. Среди удерживаемых граждан, пояснил помощник главы МВД ЛНР, порядка 127 детей.

"В Северодонецке где-то 1000-1200 гражданских лиц взяты в заложники и находятся на территории "Азота". Их там удерживают насильственно и уже долгое время", — сказал Киселёв в интервью ТАСС.

Он напомнил, что 14 июня Киев обратился к ВС РФ с просьбой организовать гуманитарный коридор в Лисичанск. Однако в МВД ЛНР убеждены: ВСУ намеревались выйти с "Азота", прикрываясь мирными жителями.