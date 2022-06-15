Артиллерия "О" ВС РФ уничтожила позиции ВСУ у Татьяновки при прорыве к Славянску

ВС РФ продолжают продвижение на Славянском направлении специальной военной операции на Украине.

Ожесточенные боевые действия завязались у населённого пункта Татьяновка в районе Святогорска, где украинская армия создала укреплённые позиции на возвышенности возле взлётной полосы. Артиллерия группировки "О" ВС РФ подвергла массированным ударам позиции ВСУ, передаёт "Русская весна".

При этом российским войскам удалось переломить оборону противника на севере ДНР и войти в населённый пункт Долина. По версии издания, это позволило ВС РФ закрепиться в Долине для развития дальнейшего наступления на Славянск. Следующая задача на пути к цели — зачистка лесного массива "Святые горы".