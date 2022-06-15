Советник ГШ ВСУ Штупун: украинские войска сдерживают противника в Северодонецке

Представители украинского генерального штаба пытаются акцентировать внимание на "успехах" ВСУ. В очередной сводке сообщается, что украинские войска якобы "сдерживают" союзные силы России и Народной милиции в Северодонецке.

Однако командование ВСУ умолчало про открытие гуманитарного коридора в городе, чтобы мирные жители могли выйти с завода "Азот". Также пресс-секретарь Генштаба не сообщил, что ВСУ продолжают наносить массированные удары по жилым кварталам Донецка.

"Украинские войска сдерживают противника в Северодонецке. <...> Противник ведёт штурмовые действия по линии Изюм-Славянск в районе населённых пунктов Долина и Богородичное", — отметил представитель ГШ ВСУ Александр Штупун.