Представители украинского генерального штаба пытаются акцентировать внимание на "успехах" ВСУ. В очередной сводке сообщается, что украинские войска якобы "сдерживают" союзные силы России и Народной милиции в Северодонецке.
Однако командование ВСУ умолчало про открытие гуманитарного коридора в городе, чтобы мирные жители могли выйти с завода "Азот". Также пресс-секретарь Генштаба не сообщил, что ВСУ продолжают наносить массированные удары по жилым кварталам Донецка.
"Украинские войска сдерживают противника в Северодонецке. <...> Противник ведёт штурмовые действия по линии Изюм-Славянск в районе населённых пунктов Долина и Богородичное", — отметил представитель ГШ ВСУ Александр Штупун.
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