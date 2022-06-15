Зеленский приказал главкому ВСУ Залужному следить за СМИ и соцсетями

Глава киевского режима записал очередное видеообращение, в ходе которого обратился к главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному. Президент Владимир Зеленский обвинил главкома в том, что тот не докладывает об отсутствии средств индивидуальной защиты у военных.

Также лидер Незалежной отметил, что информация в докладах, которые он получает от военного командования, значительно отличается от того, что говорят в обществе.

"Жду проверки логистики в армии, что поставляется и как распределяется. В зоне боевых действий всем должно хватать всего для защиты. Попросил главнокомандующего Вооружёнными силами Украины внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях по данному вопросу", — отметил украинский лидер.