Глава киевского режима записал очередное видеообращение, в ходе которого обратился к главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному. Президент Владимир Зеленский обвинил главкома в том, что тот не докладывает об отсутствии средств индивидуальной защиты у военных.
Также лидер Незалежной отметил, что информация в докладах, которые он получает от военного командования, значительно отличается от того, что говорят в обществе.
"Жду проверки логистики в армии, что поставляется и как распределяется. В зоне боевых действий всем должно хватать всего для защиты. Попросил главнокомандующего Вооружёнными силами Украины внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях по данному вопросу", — отметил украинский лидер.
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Глава киевского режима записал очередное видеообращение.