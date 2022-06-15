Сладков: Киев теперь напрямую даёт боевикам команду сдаваться в плен

Украинское руководство всё чаще посещает ощущение страха и беззащитности.

Об этом сообщил журналист и военный корреспондент Александр Сладков.

"Киев теперь напрямую даёт своим солдатам команду сдаваться в плен Армии России. Нам остаётся тщательно проверить каждого украинского военного на причастность к обстрелам ЛДНР и другим военным преступлениям. И дальше — дела в суд ДНР и ЛНР", — пишет военкор в своём аккаунте мессенджера.

Журналист отметил, что ему радостно от того, что верны были его догадки о том, что процесс сдачи украинских бандеровцев в плен будет повальным. И теперь они стали реальностью.

"Но я, если честно, был уверен в этом, просто не знал, что всё начнется так скоро", — подытожил Сладков.