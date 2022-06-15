Украинское руководство всё чаще посещает ощущение страха и беззащитности.
Об этом сообщил журналист и военный корреспондент Александр Сладков.
"Киев теперь напрямую даёт своим солдатам команду сдаваться в плен Армии России. Нам остаётся тщательно проверить каждого украинского военного на причастность к обстрелам ЛДНР и другим военным преступлениям. И дальше — дела в суд ДНР и ЛНР", — пишет военкор в своём аккаунте мессенджера.
Журналист отметил, что ему радостно от того, что верны были его догадки о том, что процесс сдачи украинских бандеровцев в плен будет повальным. И теперь они стали реальностью.
"Но я, если честно, был уверен в этом, просто не знал, что всё начнется так скоро", — подытожил Сладков.
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