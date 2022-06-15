Киев несёт большие потери живой силы, и поэтому посылает на фронт, в самые "горячие" точки молодых, необстрелянных военнослужащих.
Ранее в этом факте в интервью Economist признался глава Минобороны Украины Алексей Резников. Однако, по информации Telegram-канала "Рокот", всей правды Резников так и не сказал. Дело в том, что киевские власти приняли решение отправлять на передовую молодых военных и бойцов теробороны Украины, не имеющих вообще никакого боевого опыта. Они должны заменить собой более подготовленные подразделения, отступающие в направлении Киева.
Таким образом, молодые необстрелянные военные, преимущественно из Западной Украины, становятся "живым щитом". И именно их сейчас по распоряжению президента Владимира Зеленского в массовом порядке отправляют воевать в восточную Украину.
Как сообщает источник, у молодых военных даже нет нормального оружия. Им дают устаревшее вооружение времён первой и второй мировых войн, и время от времени даже дают автоматы и "Джавелины" — правда, большинство из них в нерабочем состоянии.
Кроме того, как добавляет Telegram-канал, по всем украинским военнослужащим, которые решат сдаться в плен, нацбатам приказано открывать огонь на поражение.
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