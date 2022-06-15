По словам замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, подразделения ВСУ возле Лисичанска и Северодонецка в ближайшем будущем будут полностью отрезаны от снабжения.
Басурин отметил, что мало-помалу ВС РФ, ДНР и ЛНР продвигаются вперёд, а украинские военные, оказавшиеся в районе Лисичанска и Северодонецка, скоро окажутся отрезаны от подвоза боеприпасов и провизии.
"Основные боевые действия идут на севере. Есть продвижение. Малые котлы - группировка украинских военных Северодонецк-Лисичанск. Мы идем к тому, чтобы эту группировку полностью блокировать. Сейчас у Лисичанска есть еще подвоз материальных ценностей и средств, скоро это прекратиться", — рассказал Басурин на Первом канале.
До этого Басурин уже говорил о практически полной блокировке Северодонецка, в которой ВСУ оказались после того, как сами же взорвали последний мост, соединяющий этот населённый пункт с Лисичанском.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.