Басурин: силы ВСУ возле Лисичанска и Северодонецка скоро будут блокированы

По словам замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, подразделения ВСУ возле Лисичанска и Северодонецка в ближайшем будущем будут полностью отрезаны от снабжения.

Басурин отметил, что мало-помалу ВС РФ, ДНР и ЛНР продвигаются вперёд, а украинские военные, оказавшиеся в районе Лисичанска и Северодонецка, скоро окажутся отрезаны от подвоза боеприпасов и провизии.

"Основные боевые действия идут на севере. Есть продвижение. Малые котлы - группировка украинских военных Северодонецк-Лисичанск. Мы идем к тому, чтобы эту группировку полностью блокировать. Сейчас у Лисичанска есть еще подвоз материальных ценностей и средств, скоро это прекратиться", — рассказал Басурин на Первом канале.

До этого Басурин уже говорил о практически полной блокировке Северодонецка, в которой ВСУ оказались после того, как сами же взорвали последний мост, соединяющий этот населённый пункт с Лисичанском.