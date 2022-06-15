Подполковник США Дэвис: поражение Киева в ходе спецоперации неизбежно

Украина неминуемо потерпит поражение в рамках проходящей сейчас спецоперации. В этом убеждён бывший американский подполковник Дэниел Дэвис.

"С военной точки зрения нет никакого рационального способа для Украины победить", — сообщил военный США в материале для 19Fortyfive.

С точки зрения подполковника, Запад поступил неверно, когда в самого начала спецоперации начал в огромных количествах поставлять Киеву вооружение, параллельно вводя против Москвы всё более и более жётские санкции.

Американский офицер уверен, что создать баланс военных сил на Украине для Запада нереально, несмотря на все его усилия, и это лишь слегка оттягивает момент поражения Киева.

"Для Запада было бы почти невыполнимой задачей предоставить достаточно тяжелого вооружения и крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов, чтобы создать военный баланс на Украине. Даже современные ракетные установки, недавно введенные в действие США и Великобританией, существенно не изменят ситуацию для Киева", — добавил Дэвис.

На днях из материала, опубликованном изданием The Independent, стало ясно, что ВСУ находятся сейчас в очень трудном положении: у украинской армии наблюдается острый дефицит боеприпасов и вооружений советского образца, и это не считая огромных потерь живой силы.