Единственный вышедший с "Азота" дедушка наотрез отказался туда возвращаться

Сегодня, 15 июня, с химического завода "Азот" в Северодонецке вышел только 74-летний дедушка. Это несмотря на то, что с 8 утра там был объявлен "гуманитарный коридор".

Единственный вышедший рассказал об обстановке в промышленной зоне города.

По его словам, за мирными жителями там следит один из бывших начальников с предприятия, он ничего никому не говорил о гуманитарном коридоре.

Когда военнослужащие объединённых сил предложили пожилому человеку вернуться, чтобы рассказать всем о том, что появилась реальная возможность выйти с "Азота", тот испугался и отказался наотрез.

"Я туда больше не пойду, я оттуда не вернусь", — сказал старик.

С ним в подземелье бомбоубежища находилось до 75 человек. Всего на химзаводе могут быть до тысячи человек мирных граждан, сообщает "Звезда".

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