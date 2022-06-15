Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Соседи о жизни Пугачёвой в Израиле: "Выглядит шикарно"
В Грузии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян
"Газпром" резко сократил поставки в Европу. Там подозревают, что неспроста
Париж отрицает, что отправлял Киеву кассетные боеприпасы
Bloomberg: в пакет военной помощи США для Киева войдут ракеты "Harpoon"
В Тюменской области цены на рыбу выросли в 2,8 раза
Мартынов: в случае мирного окончания конфликта на Украине Байдену придёт конец
Стрелков объяснил сопротивление ВСУ в Северодонецке: "Выигрывают время"
Нацполиция Украины предотвратила теракт против руководства страны

Единственный вышедший с "Азота" дедушка наотрез отказался туда возвращаться

Силовые структуры

Сегодня, 15 июня, с химического завода "Азот" в Северодонецке вышел только 74-летний дедушка. Это несмотря на то, что с 8 утра там был объявлен "гуманитарный коридор".

Единственный вышедший рассказал об обстановке в промышленной зоне города.

По его словам, за мирными жителями там следит один из бывших начальников с предприятия, он ничего никому не говорил о гуманитарном коридоре.

Когда военнослужащие объединённых сил предложили пожилому человеку вернуться, чтобы рассказать всем о том, что появилась реальная возможность выйти с "Азота", тот испугался и отказался наотрез.

"Я туда больше не пойду, я оттуда не вернусь", — сказал старик.

С ним в подземелье бомбоубежища находилось до 75 человек. Всего на химзаводе могут быть до тысячи человек мирных граждан, сообщает "Звезда".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Единственный вышедший из «Азота» дедушка рассказал об обстановке в промзоне Северодонецка
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки

Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.

ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Силовые структуры
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Мир. Новости мира
Кнутов: удар РФ должен превзойти тот удар, который был нанесен по Донецку
Силовые структуры
Массированным обстрелам ВСУ Донецка противопоставили станции "Пенициллин" ВС РФ
Людмила Черткова Доклад ECFR: растущие цены волнуют европейцев больше, чем Украина Людмила Черткова Любовь Степушова Германия срочно пытается отменить санкции Канады на газовые турбины для "СП-1" Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Мир. Новости мира
FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может спровоцировать войну с Россией
Силовые структуры
Бойцы НМ ЛНР: "Польские мины бесшумные стали большой неожиданностью для нас"
Стариков: ввоз солнечных батарей из Вьетнама из-за энергокризиса опозорил США
Мир. Новости мира
Стариков: ввоз солнечных батарей из Вьетнама из-за энергокризиса опозорил США
Последние материалы
Соседи о жизни Пугачёвой в Израиле: "Выглядит шикарно"
В Грузии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян
"Газпром" резко сократил поставки в Европу. Там подозревают, что неспроста
Париж отрицает, что отправлял Киеву кассетные боеприпасы
Bloomberg: в пакет военной помощи США для Киева войдут ракеты "Harpoon"
В Тюменской области цены на рыбу выросли в 2,8 раза
Мартынов: в случае мирного окончания конфликта на Украине Байдену придёт конец
Стрелков объяснил сопротивление ВСУ в Северодонецке: "Выигрывают время"
Нацполиция Украины предотвратила теракт против руководства страны
На Украине попали в плен два американских наёмника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников