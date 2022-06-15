Сегодня, 15 июня, с химического завода "Азот" в Северодонецке вышел только 74-летний дедушка. Это несмотря на то, что с 8 утра там был объявлен "гуманитарный коридор".
Единственный вышедший рассказал об обстановке в промышленной зоне города.
По его словам, за мирными жителями там следит один из бывших начальников с предприятия, он ничего никому не говорил о гуманитарном коридоре.
Когда военнослужащие объединённых сил предложили пожилому человеку вернуться, чтобы рассказать всем о том, что появилась реальная возможность выйти с "Азота", тот испугался и отказался наотрез.
"Я туда больше не пойду, я оттуда не вернусь", — сказал старик.
С ним в подземелье бомбоубежища находилось до 75 человек. Всего на химзаводе могут быть до тысячи человек мирных граждан, сообщает "Звезда".
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