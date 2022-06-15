Бойцы ЛНР постараются передать воду мирным гражданам, оказавшимся на "Азоте"

Военные Народной милиции ЛНР постараются осуществить доставку воды гражданским лицам, которых не выпускают с территории завода "Азот" возле Северодонецка. Об этих планах рассказал глава гарнизонной службы Второго армейского корпуса Александр Никишин.

"У них там была своя какая-то гуманитарка. Единственное, с водой плохо. Сейчас просят воды, но мы туда пока не можем попасть… Будем пытаться каким-то образом туда забросить воды", — рассказал Никишин корреспондентам РИА Новости.

Военный ЛНР добавил, что его бойцам уже удалось передать хлеб в бункеры, находящиеся вблизи линии соприкосновения.

Ранее Никишин рассказал об эвакуации восьми мирных граждан с линии соприкосновения в Северодонецке.