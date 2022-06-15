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Арестович о поставках Украине РСЗО: "Крупные неприятности наступающим"

Силовые структуры

Советник Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал о скором поступлении на Украину пусковых установок США, использующихся для запуска тактических ракет.

Арестович о поставках Украине РСЗО: "Крупные неприятности наступающим"

Арестович заявил, что страны Запада поставят для нужд ВСУ 18 современных реактивных систем залпового огня, что составляет два дивизионных комплекта.

"Много это или мало? Чтобы сделать очень неприятно российским войскам, в принципе, хватает", — заявил Арестович.

Советник Зеленского считает, что новое оружие позволит "заносить тылы российской группировки".

"Даже три машины, поставленные аккуратно в рядочек, да с хорошим наведением, да с хорошей разведкой, это крупные неприятности наступающим или обороняющимся, если мы пойдём в наступление", — объяснил Арестович.

При этом военный обозреватель считает, что эти поставки не являются адекватным ответом на реальные нужды ВСУ.

"Реально нам нужно раза в два-три больше. Но лиха беда начало, может быть ещё дадут", — выразил надежду украинский политик. — Поступление всего этого богатства на наш фронт, поменяет правило игры в том месте, где мы будем их применять".

Ранее Арестович объяснил, что у Запада попросту отсутствует возможность поставлять вооружение в достаточном количестве.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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