Вместо армейских касок Запад передал бойцам ВСУ страйкбольные шлемы

Западные страны поставляют киевскому режиму не только вооружение, но и армейское обмундирование. Оказалось, что иногда качество "помощи" не выдерживает критики.

Накануне в социальной сети TikTok боевики ВСУ распространили ролик, в котором они тестировали иностранную армейскую каску, переданную западными партнёрами. Оказалось, этот "тактический шлем" не может выдержать выстрел даже из травматического пистолета, а значит будет абсолютно бесполезен на поле боя.

В комментариях пользователи интернета заверили, что Украине досталось не военное снаряжение, а его копия для игры в страйкбол, которая может защитить только от попадания пластикового шарика.

Ранее главный рупор украинской пропаганды Алексей Арестович обрушился с критикой на немецкие власти. Берлин пообещал Киеву пять тысяч касок для ВСУ, но груз, по словам Арестовича, так и не прибыл на Украину.