ВСУ обороняют линию фронта Барвенково-Славянск, чтобы не попасть в "клещи" ВС РФ

На Славянском направлении СВО продолжаются бои. Союзные войска ВС РФ и НМ ДНР подступают к Славянску, находясь в настоящее время примерно в 12 км от него с северо-востока и не более чем в 23 км с северо-запада, передаёт "Военное обозрение".

По версии издания, для ВСУ стратегически важным является удержание линии обороны по направлению Славянск-Барвенково, что они и пытаются делать. Для них это является спасительным рубежом, при потере которого фронт может "посыпаться". ВС РФ заняли территории к северу от указанной линии в районе населённых пунктов Пашково и Курулька в юго-восточной части Харьковской области.

"В оперативных клещах противник в районе Славянска может оказаться не только в случае продвижения ВС РФ со стороны упомянутых населённых пунктов. Есть другие варианты развития событий, включая нанесение поражения противнику в районе Лисичанска или Северска", — пишет источник.