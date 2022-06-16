Пушилин: ВС РФ в ходе спецоперации должны освободить все русские города

Вооружённым силам РФ необходимо освободить "все русские города" в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины. Об этом заявил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В интервью РИА Новости он отметил, что в число освобождённых регионов должна войти Одесская область, расположенная на юге Украины.

"Нужно освобождать все русские города", — ответил глава ДНР на вопрос журналиста о том, стоит ли армии РФ брать под контроль Одессу.

Ранее военный эксперт Геннадий Алёхин заявил, что союзные силы РФ, ДНР и ЛНР пойдут в наступление на Одессу после полного разгрома группировки Вооружённых сил Украины в Донбассе. По его словам, сейчас в Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях продолжаются боевые действия местного значения. Как пояснил специалист, масштабных сражений в южных регионах пока нет.