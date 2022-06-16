Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Британия ввела санкции против патриарха Кирилла
Песков: РФ принимает во внимание угрозы ВСУ повредить Крымский мост
Мединский: проект договора России и Украины согласовали на 75%
Роспотребнадзор предупредил о возможном распространении чумы
Журналиста вызвали на военные сборы за шутки над мэром Дальнегорска
Эстония внезапно резко нарастила экспорт российского мазута. А как же санкции?
Политолог Кошкин: любая попытка атаки Крымского моста будет жёстко наказана
Пасечник: независимость ЛНР и ДНР готовы признать Сирия и ряд других стран
Леонков: наёмники США под Харьковом попали в плен из-за неверных разведданных

Военнопленный Данильченко: украинские командиры "нас считают за мясо"

Силовые структуры

Украинское военное начальство вообще не заботится об уровне подготовки своих подчинённых, которых они безжалостно бросают в бой, зная, что солдаты не имеют абсолютно никакого боевого опыта. Об этом рассказал украинский военнопленный Константин Данильченко.

Военнопленный Данильченко: украинские командиры "нас считают за мясо"

Он добавил, что командиры ничего не объясняют бойцам, без сомнений бросая их в самое пекло. Боец отметил, что подавляющее большинство солдат "вообще ничего не соображают" в военном деле.

"Нас считают за мясо — все понимают, почему с нами так холодно руководство наше, ничего не объясняют, закидывают… Из 15 человек, которые приехали, плюс лейтенант там больше десяти ничего не соображают. Там были пара человек, которые ранее служили, и "афганец", один дед 55-летний полуконтуженный", — сказал Данильченко, запись разговора с которым обнародовало Минобороны РФ.

Данильченко рассказал, что слышал про так называемый 90 батальон, бойцы которого специально "идут в расход", и там никого не беспокоит подготовка людей — служили ли они, что умеют или не умеют делать. И таких бойцов, по словам пленного, "закидывают" для участия в боях, надеясь на отдельных подготовленных "единиц" в подразделении.

Свою же сдачу в плен Данильченко объяснил желанием жить.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки

Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.

ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки
На Украине попали в плен два американских наёмника
Мир. Новости мира
На Украине попали в плен два американских наёмника
Силовые структуры
Нацполиция Украины предотвратила теракт против руководства страны
Мир. Новости мира
Политолог Нетесов: Китай начнёт спецоперацию на Тайване до 30 июня
Людмила Черткова Доклад ECFR: растущие цены волнуют европейцев больше, чем Украина Людмила Черткова Любовь Степушова Германия срочно пытается отменить санкции Канады на газовые турбины для "СП-1" Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Общество
Граждан Украины и Донбасса без документов могут обязать покинуть РФ
Мир. Новости мира
Военный эксперт Алёхин: ВСУ долго готовились к военному конфликту с Россией
Читатели Der Spiegel: Зеленский готовится обвинить Германию в поражении Киева
Мир. Новости мира
Читатели Der Spiegel: Зеленский готовится обвинить Германию в поражении Киева
Последние материалы
Пасечник: независимость ЛНР и ДНР готовы признать Сирия и ряд других стран
Леонков: наёмники США под Харьковом попали в плен из-за неверных разведданных
Соседов назвал шушерой покинувших Россию артистов и призвал предать их анафеме
Air Force Magazine: западные санкции не повлияли на военно-промышленную базу РФ
Министр энергетики РФ Шульгинов: добыча нефти в России не снизится
Память о фронтовиках закатают под плитку?
В Нижегородской области исчезло целое озеро со щуками и карасями
Захарова: новый пакет военной помощи США представляет угрозу для Украины и ЕС
Медведев высказался о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев: "Пользы — ноль"
Пушилин: проверки пленных с “Азовстали” для выявления наёмников продолжаются
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников