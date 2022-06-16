Военнопленный Данильченко: украинские командиры "нас считают за мясо"

Украинское военное начальство вообще не заботится об уровне подготовки своих подчинённых, которых они безжалостно бросают в бой, зная, что солдаты не имеют абсолютно никакого боевого опыта. Об этом рассказал украинский военнопленный Константин Данильченко.

Он добавил, что командиры ничего не объясняют бойцам, без сомнений бросая их в самое пекло. Боец отметил, что подавляющее большинство солдат "вообще ничего не соображают" в военном деле.

"Нас считают за мясо — все понимают, почему с нами так холодно руководство наше, ничего не объясняют, закидывают… Из 15 человек, которые приехали, плюс лейтенант там больше десяти ничего не соображают. Там были пара человек, которые ранее служили, и "афганец", один дед 55-летний полуконтуженный", — сказал Данильченко, запись разговора с которым обнародовало Минобороны РФ.

Данильченко рассказал, что слышал про так называемый 90 батальон, бойцы которого специально "идут в расход", и там никого не беспокоит подготовка людей — служили ли они, что умеют или не умеют делать. И таких бойцов, по словам пленного, "закидывают" для участия в боях, надеясь на отдельных подготовленных "единиц" в подразделении.

Свою же сдачу в плен Данильченко объяснил желанием жить.