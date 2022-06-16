Украинский оппозиционный политик Илья Кива призвал лидера Украины Владимира Зеленского дать приказ ВСУ оставить жилые дома, школы и больницы, чтобы не гибли мирные граждане, назвав стратегию президента терроризмом.
"Зеленский, убери солдат и оружие с больниц и школ, и они не будут подвергаться обстрелам! Я считаю прямой провокацией, преступлением и открытым терроризмом использовать данные строения и учреждения в военных целях, заведомо подвергая риску огневого поражения", — написал он.
Ранее Кива сообщил, что среди украинских военных растёт недовольство действиями Зеленского. Это создаёт угрозу перехода конфликта в открытое противостояние.
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