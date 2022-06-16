Кива: "Зеленский, убери солдат и оружие с больниц и школ!"

Украинский оппозиционный политик Илья Кива призвал лидера Украины Владимира Зеленского дать приказ ВСУ оставить жилые дома, школы и больницы, чтобы не гибли мирные граждане, назвав стратегию президента терроризмом.

"Зеленский, убери солдат и оружие с больниц и школ, и они не будут подвергаться обстрелам! Я считаю прямой провокацией, преступлением и открытым терроризмом использовать данные строения и учреждения в военных целях, заведомо подвергая риску огневого поражения", — написал он.

Ранее Кива сообщил, что среди украинских военных растёт недовольство действиями Зеленского. Это создаёт угрозу перехода конфликта в открытое противостояние.