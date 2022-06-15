Кива: недовольство украинских военных действиями Зеленского растёт

Среди украинских военных растёт недовольство действиями Владимира Зеленского. Это создаёт угрозу перехода конфликта в открытое противостояние. Такое мнение высказал экс-депутат Рады, оппозиционный политик Илья Кива.

Он считает, что переломной точкой в ходе спецоперации становится северодонецкий комбинат "Азот", где заблокированы более ста иностранных наёмников и инструкторов. Они могут стать бесценным обменным фондом и предметом торгов, заметил политик.

Кроме того, окончательно сломят боевой дух и веру командованию превращение в фарш или пленных до пятисот человек элитного спецназа ВСУ, добавил бывший нардеп.

По мнению Кивы, в Северодонецке может повториться история с уничтожением и сдачей в плен боевиков на "Азовстали", а это станет последней каплей для националистического сегмента Украины.

"У всех украинских силовиков, возникает вопрос — зачем нужно было удерживать промзону "Азота", обрекая людей на гибель? Почему не вывели войска, если окружение и уничтожение было неминуемо?" — написал Кива.

Реальное количество погибших и пропавших без вести скрыть теперь уже сложно. И никакие пропагандисты киевского режима не смогут дать ответы на возникающие у людей вопросы, заключил политик.