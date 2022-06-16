Алексиевич: база НАТО в Очакове уничтожена в первый день СВО

Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине. Об этом рассказал капитан 3-го ранга в отставке Игорь Алексиевич, который прослужил в Очакове 15 лет.

Он заметил в интервью "Украине.ру", что строительство базы НАТО в Очакове было начато ещё при президенте Викторе Януковиче. Однако стройку тогда сорвала группа советских офицеров-ветеранов, а после госпереворота 2014 года на Украине сооружение было построено.

База в военном порту Очакова была уничтожена в первый день спецоперации. В течение СВО в дальнейшем по ней также наносились ракетные удары, поэтому данный объект, скорее всего, уже не в состоянии выполнять свои функции, пояснил собеседник издания.

Он добавил, что несколько недель назад появилась информация об эвакуации из Очакова иностранных военспецов. Однако это может и не соответствовать действительности, заключил эксперт.