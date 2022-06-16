Ветеран спецназ уверен, что не надо брать в плен националистов: это убийцы

Полковник запаса, бывший командир группы спецназначения 154-го Отряда спецназначения ГРУ Генштаба ВС СССР Рустам Турсункулов прокомментировал расстрел в спину идущих сдаваться украинских военных 54-й бригады ВСУ, по которым по время перехода с белым флагом в сторону российских военных был открыт перекрёстный огонь со стороны украинских националистов из загранотряда. Чуть позже эти же националисты решили также сдаться в плен россиянам.

Турсункулов в беседе с argumenti. ru выразил искреннее недоумение по поводу того, зачем этих прожжённых убийц брать в плен. Он подчеркнул, что у российской стороны есть уже вся необходимая изобличающая информация, полученная от взятых раньше, таких же "разговорчивых пострелов", которые "давно у нас в руках". Все остальные националисты, по убеждению спецназовца, "должны подвергаться смерти".

Полковник обратил внимание, что украинские боевики видят, как хорошо россияне обращаются с пленными, что их кормят, лечат, выслушивают. Но нельзя забывать про то, что это — убийцы, которые сознательно шли на уничтожение мирных граждан.

"Когда все эти идейные националисты оказываются в плену, — продолжает Турсункулов, — то они сразу становятся такими добрыми, пушистыми, дескать, ничего такого не делали и случайно здесь оказались, типа, пошли на рынок, а их оттуда почему-то забрали и привели сюда. Но они же минометчики, вертолетчики, артиллеристы-дальники, то есть убийцы мирных граждан, так что все они подлежат смертной казни на месте поимки, и не надо с ними церемониться", — заключил Турсункулов.