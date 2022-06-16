Вассерман: "Мы должны освободить все русские города, то есть всю Украину"

Член Госдумы РФ Анатолий Вассерман в беседе с Pravda.Ru оценил заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, который указал на необходимость освободить "все русские города" в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине. Как подчеркнул российский депутат, у властей нашей страны нет другого выхода.

"Необходимость всегда найдёт себе возможность. Денацификация Украины, отмена старой польской фальшивки "Украина — не Россия" совершенно несовместима с продолжением существования какой бы то ни было территории, способной назвать себя независимой Украиной. Соответственно, мы должны освободить все русские города, то есть всю Украину", — сказал парламентарий.

По словам Вассермана, власти многих "русских городов", которые придётся освобождать, являются террористами. Член ГД отметил, что чиновники, например, во Львове открыто проводят такую политику.

Ранее Пушилин заявил, что Вооружённым силам Российской Федерации необходимо взять под контроль Одесскую область.

"Нужно освобождать все русские города", — подчеркнул руководитель ДНР, слова которого приводит РИА Новости.