Накануне вступления в НАТО из ВВС Швеции массово увольняются лётчики

Военно-воздушные силы Швеции могут потерять до 50 процентов лётного состава.

Портал "Ассоциация офицеров Швеции" сообщил о резко участившихся в стране случаях увольнения со службы военных пилотов. Может это и не связано с возможным вступлением государства в НАТО, проблемы в ВВС Швеции начались еще несколько лет назад. Но вот перспективы оказаться втянутыми в самые настоящие боевые действия из-за проводимой военным Блоком агрессивной политики вряд ли прибавили лётчикам оптимизма и желания продолжать службу.

Основная проблема у офицеров шведской военной авиации — весьма плохое финансовое положение. Пилоты недовольны собственными зарплатами, также не устраивают условия начисления пенсии, а отсутствие перспективы продвижения по службе вызывает лишь раздражение.

Кадровые офицеры больше не видят себя на военной службе, и хотят заниматься чем-то более выгодным и менее утомительным. Половина молодого лётного состава признаётся, что намерены покинуть службу в течение следующих десяти лет.