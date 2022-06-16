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ВСУ стягивают свои войска в Днепропетровскую область

Силовые структуры

Местные жители Марганца, что в Днепропетровской области сообщают, что украинские военные стягивают в город свои войска.

Они рассказали, что украинские боевики располагаются между жилыми домами, ставят палатки.

Также гражданские отмечают, что в районе населённого пункта Марьевка, в дачных кооперативах тоже расположились украинские вояки.

По их словам, уже появились таблички — "мины- на дамбе".

"Дачи находятся через Каховку напротив атомки", — пишут местные жители.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отправке членов территориальной обороны в зону боевых действий.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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