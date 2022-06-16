Местные жители Марганца, что в Днепропетровской области сообщают, что украинские военные стягивают в город свои войска.
Они рассказали, что украинские боевики располагаются между жилыми домами, ставят палатки.
Также гражданские отмечают, что в районе населённого пункта Марьевка, в дачных кооперативах тоже расположились украинские вояки.
По их словам, уже появились таблички — "мины- на дамбе".
"Дачи находятся через Каховку напротив атомки", — пишут местные жители.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отправке членов территориальной обороны в зону боевых действий.
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Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.