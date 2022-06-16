Американский офицер Брент Иствуд назвал боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" секретным оружием России в спецоперации на Украине.
В статье для издания 19Fortyfive эксперт отметил, что на поле боя "Терминаторы" следуют за танками и создают условия для того, что бронетанковые войска действовали более манёвренно.
БМПТ наносит массированный огонь по украинской пехоте и уничтожает военных, которые стреляют по российским танкам из переносных противотанковых установок. В то время, как "Терминаторы" подавляют живую силу противника, танки движутся вперёд и прорывают оборону врага.
По словам Иствуда, БМПТ оснащены средствами защиты "Реликт" и современной бронёй. На борту "Терминатора" находятся две 30-миллиметровые пушки, которые выпускают 10 выстрелов в секунду, управляемые ракеты "Атака" и миномёты.
Ранее портал 19Fortyfive сообщил, что от успеха БМПТ в боях на Украине будет зависеть экспортный потенциал боевой машины. Некоторые иностранные заказчики уже находятся под впечатлением от этого вооружения и хотят купить у России "Терминаторы".
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