Офицер армии США: "Терминатор" — секретное оружие РФ в спецоперации на Украине

Американский офицер Брент Иствуд назвал боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" секретным оружием России в спецоперации на Украине.

В статье для издания 19Fortyfive эксперт отметил, что на поле боя "Терминаторы" следуют за танками и создают условия для того, что бронетанковые войска действовали более манёвренно.

БМПТ наносит массированный огонь по украинской пехоте и уничтожает военных, которые стреляют по российским танкам из переносных противотанковых установок. В то время, как "Терминаторы" подавляют живую силу противника, танки движутся вперёд и прорывают оборону врага.

По словам Иствуда, БМПТ оснащены средствами защиты "Реликт" и современной бронёй. На борту "Терминатора" находятся две 30-миллиметровые пушки, которые выпускают 10 выстрелов в секунду, управляемые ракеты "Атака" и миномёты.

Ранее портал 19Fortyfive сообщил, что от успеха БМПТ в боях на Украине будет зависеть экспортный потенциал боевой машины. Некоторые иностранные заказчики уже находятся под впечатлением от этого вооружения и хотят купить у России "Терминаторы".