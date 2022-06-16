Сотрудники ФСБ предостерегли россиянина от государственной измены

Представители ФСБ РФ сообщили, что житель Сарапула Удмуртской Республики планировал отправить иностранцам секретную информацию о продукции местного предприятия оборонно-промышленного комплекса. Как подчеркнули в ведомстве, подобные действия россиянина угрожали безопасности нашей страны.

Как заявили журналисты udm-info.ru, сотрудники службы официально предостерегли гражданина от передачи данных представителям других стран. В ФСБ напомнили, что этот поступок является государственной изменой.

"Этим (предупреждением. — Прим. ред.) и ограничились, так как не нашли в действиях сарапульца объективной стороны состава преступления", — отметили в издании.

Ранее правоохранители арестовали по подозрению в госизмене москвичку Екатерину Завалишину. Предположительно, она является предпринимателем.