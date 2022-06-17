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Зеленский собрал СНБО по поводу вероятной угрозы вторжения из Белоруссии

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский собрал СНБО по поводу вероятной угрозы вторжения из Белоруссии.

Об этом сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов.

Украинский лидер поручил начать проверку сил в четырех граничащих с Белоруссией областях.

"В результате есть поручение — сейчас будет проходить проверка в четырех областях (регионах Украины) состояния подготовки на случай, если будут происходить повторные вызовы для нашей страны", — заявил секретарь СНБО.

Данилов не уточнил, в каких областях будет проведена проверка. С Белоруссией граничат пять областей Украины: Черниговская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская.

В конце сообщения он также подчеркнул, что украинские власти не намерены подписывать мирное соглашение "на условиях Российской Федерации".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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