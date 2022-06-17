Президент Украины Владимир Зеленский собрал СНБО по поводу вероятной угрозы вторжения из Белоруссии.
Об этом сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов.
Украинский лидер поручил начать проверку сил в четырех граничащих с Белоруссией областях.
"В результате есть поручение — сейчас будет проходить проверка в четырех областях (регионах Украины) состояния подготовки на случай, если будут происходить повторные вызовы для нашей страны", — заявил секретарь СНБО.
Данилов не уточнил, в каких областях будет проведена проверка. С Белоруссией граничат пять областей Украины: Черниговская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская.
В конце сообщения он также подчеркнул, что украинские власти не намерены подписывать мирное соглашение "на условиях Российской Федерации".
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