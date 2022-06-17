Резников назвал три этапа для достижения целей Киева: "Первый — оружие"

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву необходимо пройти три этапа "войны". Первым делом, по мнению главы военного ведомства, необходимо увеличить поставки западного оружия в Незалежную.

Как подчеркнул Резников, первоочередной задачей является остановка российского наступления.

"Для этого нам нужно быстрое усиление за счёт поставок артиллерии, танков и бронетехники, средств ПВО и тому подобное", — пояснил министр.

На втором этапе, по мнению Резникова, необходимо "выйти в скорейшие сроки на линии разграничения и административную границу по состоянию на 24 февраля". Третьим же и заключительным "аккордом" должно стать полное освобождение Украины от российских военных.

"Наша глобальная цель — деоккупация и реинтеграция всех территорий Украины в международно-признанных границах", — заявил глава военного ведомства.

О каких конкретно "международно-признанных" границах идёт речь, он не уточнил. Но, подчеркнул, что Украина не намерена нападать на территории России.