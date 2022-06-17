Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву необходимо пройти три этапа "войны". Первым делом, по мнению главы военного ведомства, необходимо увеличить поставки западного оружия в Незалежную.
Как подчеркнул Резников, первоочередной задачей является остановка российского наступления.
"Для этого нам нужно быстрое усиление за счёт поставок артиллерии, танков и бронетехники, средств ПВО и тому подобное", — пояснил министр.
На втором этапе, по мнению Резникова, необходимо "выйти в скорейшие сроки на линии разграничения и административную границу по состоянию на 24 февраля". Третьим же и заключительным "аккордом" должно стать полное освобождение Украины от российских военных.
"Наша глобальная цель — деоккупация и реинтеграция всех территорий Украины в международно-признанных границах", — заявил глава военного ведомства.
О каких конкретно "международно-признанных" границах идёт речь, он не уточнил. Но, подчеркнул, что Украина не намерена нападать на территории России.
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