МИД ЛНР: с наёмниками на "Азоте" будут обращаться в соответствии с их статусом

Власти Луганской Народной Республики будут обращаться с иностранными наёмниками, засевшими на заводе "Азот" в Северодонецке, в соответствии с их статусом в случае сдачи в плен. Об этом заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

По его словам, дальнейшую судьбу наёмников планируется определить после их выхода с предприятия. При этом он отметил, что с ними нужно обращаться в соответствии с международными нормами.

"Если это просто иностранные граждане, которые были призваны в армию, это одна ситуация. Если наёмники, то другая ситуация, абсолютно разный статус", — сказал Дейнего в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2022.

Глава МИД ЛНР подчеркнул: в зависимости от статуса наёмников будет зависеть "степень их вины".

Ранее бывший сотрудник "Азота" сообщил, что на территории предприятия ВСУ создали настоящий укрепрайон. Он убеждён: подрыв завода уничтожит всю Луганскую область.