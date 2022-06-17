Власти Луганской Народной Республики будут обращаться с иностранными наёмниками, засевшими на заводе "Азот" в Северодонецке, в соответствии с их статусом в случае сдачи в плен. Об этом заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
По его словам, дальнейшую судьбу наёмников планируется определить после их выхода с предприятия. При этом он отметил, что с ними нужно обращаться в соответствии с международными нормами.
"Если это просто иностранные граждане, которые были призваны в армию, это одна ситуация. Если наёмники, то другая ситуация, абсолютно разный статус", — сказал Дейнего в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2022.
Глава МИД ЛНР подчеркнул: в зависимости от статуса наёмников будет зависеть "степень их вины".
Ранее бывший сотрудник "Азота" сообщил, что на территории предприятия ВСУ создали настоящий укрепрайон. Он убеждён: подрыв завода уничтожит всю Луганскую область.
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