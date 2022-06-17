Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что мобилизация населения Херсонщины не планируется, а распространения данной информации властями Украины всего лишь ложь и провокация.
По его словам, призыв в армию мужского населения не намечается до принятия решения о вхождении Херсонской области в состав России.
"Та паника, которая сегодня нагнетается со стороны украинских властей о том, что в Херсонской области идет мобилизация людей, мужчин, это всё фейк, ложь и как всегда провокация", — сказал Стремоусов в своём видеообращении.
Ранее он сообщил, что Киев продолжает устраивать провокации у границ Херсонской области.
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