Стремоусов: заявление Киева о мобилизации на Херсонщине — ложь и провокация

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что мобилизация населения Херсонщины не планируется, а распространения данной информации властями Украины всего лишь ложь и провокация.

По его словам, призыв в армию мужского населения не намечается до принятия решения о вхождении Херсонской области в состав России.

"Та паника, которая сегодня нагнетается со стороны украинских властей о том, что в Херсонской области идет мобилизация людей, мужчин, это всё фейк, ложь и как всегда провокация", — сказал Стремоусов в своём видеообращении.

Ранее он сообщил, что Киев продолжает устраивать провокации у границ Херсонской области.