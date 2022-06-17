Евсеев: ВС РФ использует лазерное оружие для ликвидации снайперов

По словам военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева, в ходе спецоперации на Украине ВС РФ используют новое лазерное оружие — многофункциональные истребители пятого поколения Су-57, которые не входят в радиус достижения систем ПВО.

Как объяснил эксперт, эти истребители незаменимы для ликвидации летательных аппаратов. Кроме того, с его помощью наносят удары по снайперам противника, которые затрудняют положение российских военных.

"Снайперский огонь приносит нам потери, но у нас есть оружие, которое позволяет уничтожать снайперов", — сказал Евсеев в беседе с "Украиной.ру".

Ранее эксперт уже предупреждал о негативных последствиях поставок западного оружия на Украину.

Евсеев уверен, что есть риск противостояния России с НАТО после того, как спецоперация будет успешно завершена. И чтобы не допустить такого развития событий, всё западное оружие, которое поступает на Украину, подлежит уничтожению.