Евсеев: война между Россией и НАТО может начаться вне территории Украины

Когда страны коллективного Запада поставляют в Киев новые виды вооружений, они не думают о том, что Россия найдёт методы борьбы с ними. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев. По его мнению, Запад делает всё для того, чтобы Россия более уверенно ощущала себя в предполагаемом вооружённом конфликте с НАТО. Российская армия получит необходимые экземпляры и создаст оружие, которое сможет уничтожить западные разработки.

"Это бесценный опыт, который может пригодиться в разных ситуациях, учитывая, что Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО, и что конфликт может быть вне территории Украины", — отметил Евсеев в интервью изданию "Украина.ру".

Эксперт считает, что украинский конфликт может перерасти в противостояние России, США и Великобритании. Чтобы западные страны отказались от идеи провоцировать Москву, их оружие должно быть уничтожено на Украине.