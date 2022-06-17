Когда страны коллективного Запада поставляют в Киев новые виды вооружений, они не думают о том, что Россия найдёт методы борьбы с ними. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев. По его мнению, Запад делает всё для того, чтобы Россия более уверенно ощущала себя в предполагаемом вооружённом конфликте с НАТО. Российская армия получит необходимые экземпляры и создаст оружие, которое сможет уничтожить западные разработки.
"Это бесценный опыт, который может пригодиться в разных ситуациях, учитывая, что Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО, и что конфликт может быть вне территории Украины", — отметил Евсеев в интервью изданию "Украина.ру".
Эксперт считает, что украинский конфликт может перерасти в противостояние России, США и Великобритании. Чтобы западные страны отказались от идеи провоцировать Москву, их оружие должно быть уничтожено на Украине.
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Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.