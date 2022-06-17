Лавров: "Меня глаза Запада не интересуют вообще"

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разговоры о том, что в "глазах" Запада Россия несёт ответственность за британцев, приговоренных судом ДНР за участие в военных действиях на стороне Украины, его "не интересуют вообще".

"Меня глаза Запада не интересуют вообще. Меня интересует только международное право, по которому наемники не являются комбатантами. Поэтому, что у вас в глазах, откровенно говоря, не имеет значения", — ответил он ведущему телеканала ВВС.

Ранее глава МИД осадил ведущего телеканала ВВС, возмутившегося тем, что Россия, проводящая спецоперацию на Украине, вновь "белая и пушистая".